Blaulicht : Großbrand in Eifeler Zimmerei - Feuerwehr kämpft um Rettung eines Wohnhauses

Von Weitem zu sehen: die riesige Rauchsäule über Plütscheid. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Plütscheid In einem Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb in Plütscheid (Verbandsgemeinde Arzfeld) ist am frühen Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Schon jetzt ist klar, dass es große Schäden gibt.

Die riesige Rauchsäule ist bereits von Weitem zu sehen, pausenlos treffen Rettungsfahrzeuge ein: Am Ortsrand von Plütscheid brennt in einer Talsenke die Zimmerei von Arno Billen.

Der Brand, nach Angaben der Polizei Prüm gegen 12.30 Uhr ausgebrochen, hat sich in kürzester Zeit auf den gesamten Betrieb ausgeweitet – nahezu alles steht bald in Flammen, Werkstatt, Hallen, Lager, Garagen, Material – und die Fahrzeuge, die dort untergebracht sind. Fast nichts davon wird zu retten sein

Groß-Aufgebot an Feuerwehr und Helfern, auch aus der Landwirtschaft: Bei Plütscheid steht eine Zimmerei in Flammen. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Zahlreiche Feuerwehren aus der Eifel sind im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist bisher nicht bekannt.

Derzeit versuchen die Wehren zu verhindern, dass auch das benachbarte Wohnhaus abbrennt, in dem die Mutter des Betriebsinhabers wohnt.

Das sieht nicht gut aus: Der Betrieb brennt lichterloh. Ob noch was zu retten ist? Foto: TV/Fritz-Peter Linden