Die Eigentümer waren nicht zu Hause, als Unbekannte am Freitag, 7. Dezember, zwischen 7.30 und 17.45 Uhr in das freistehendes Einfamilienhaus in Pluwig, Auf Steinisch, einbrachen. red