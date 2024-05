In Trier und Pölich Mehrere E-Bikes in der Region gestohlen

Zum ersten Vorfall kam es laut Polizei am Samstagmittag: Auf dem Moselradweg hielt ein Mann unter einem Vorwand eine Frau auf ihrem E-Bike an. Er schubste sie, drohte ihr und flüchtete nach Angaben der Polizei auf dem Elektrorad. Laut Polizei ist das Bike blau, von der Marke Gazelle, hat 28 Zoll Räder, zwei Spiegel und zwei Gepäcktaschen hinten sowie eine orange-schwarze Tasche am Lenker. Der Tatverdächtige wird von der Polizei so beschrieben: ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, Anfang 30, hat eine normale, gut gebaute Statur und dunkle, kurze Haare. Er trug helle Jeans, ein graues T-Shirt, eine Sonnenbrille und graue Turnschuhe.