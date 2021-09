Blaulicht : Vermisster Trierer wieder aufgetaucht

Trier Der 41-Jähriger Trierer, der seit Dienstag vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.

Der vermisste 41-jährige Mann aus Trier ist am Mittwochnachmittag von der Polizei am Moselradweg zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer wohlbehalten aufgegriffen und in ärztliche Behandlung gebracht worden. Ein Polizeibeamter, der privat dort unterwegs war, hatte ihn erkannt und seine Dienststelle informiert. Bekannte hatten am Dienstag die Polizei eingeschaltet, weil sie ihn seit mehreren Wochen vermisst hatten.