Polizei : Autofahrer kollidiert in Trier mitten auf der Straße mit Einkaufswagen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein Autofahrer ist laut Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr mit einem leeren Einkaufswagen kollidiert, der mitten auf der Straße stand. Der Unfall ereignete sich in der Straße Im Speyer in Fahrtrichtung Eurener Straße unmittelbar hinter der dortigen Unterführung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte hätten den Einkaufswagen dort auf die Fahrbahn gestellt.