Blaulicht : Polizei beendet Groß-Party in Feuerscheid

Foto: Fritz-Peter Linden

Feuerscheid Die Polizei hat am Wochenende offenbar eine Party mit zahlreichen Teilnehmern in Feuerscheid aufgelöst. Nach Angaben von Anwohnern hätten sich dort so viele Menschen getroffen, dass in den Straßen teils kein Durchkommen mehr gewesen sei.

Offenbar waren neben Eifeler Polizeikräften auch Angehörige der amerikanischen Militärpolizei im Einsatz.