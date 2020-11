Sachbeschädigung : Unbekannter zerstört in Seinsfeld Folie von 18 Siloballen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Seinsfeld (red) In der Zeit von Freitag, 13. November, bis Samstag, 14. November, hat ein Unbekannter in der Straße Wiedenhof in Seinsfeld auf einem Lagerplatz die Folie von 18 Siloballen zerschnitten.

