Blaulicht : Autofahrer steuert Wagen in Schlangenlinien bis auf Gehweg - Zeugen alarmieren Polizei

Bitburg Ein betrunkener Autofahrer saß am Mittwoch in Bitburg am Steuer seines Wagens und fuhr in Schlangenlinien. Zeugen alarmierten die Polizei und verhinderten womöglich Schlimmeres.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, meldeten aufmerksame Zeugen am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr der Polizeiinspektion in Bitburg im Stadtgebiet einen Autofahrer, der „in erheblichen Schlangenlinien“ fuhr. Teilweise kam der Wagen dabei sogar von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg. Andere Verkehrsteilnehmer wurden der Polizei zufolge nicht gefährdet. Die Zeugen befürchteten aber, dass es zu einem Verkehrsunfall kommen könnte und folgten dem Wagen. Eine sofort alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizei Bitburg konnte den Wagen in der Mötscher Straße in Bitburg anhalten den Fahrer kontrollieren. Der 60-Jährige habe merklich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein Atemalkoholtest habe den Verdacht mit 1,21 Promille bestätigt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und entnahmen ihm eine Blutprobe. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.