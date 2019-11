Beamte sprechen von einer „unrühmlichen Serie“ : Polizei Bitburg stoppt in der Eifel sechs betrunkene Fahrer

Polizei Bitburg stoppt in der Eifel sechs betrunkene Fahrer

Speicher/Irrel Bei einer Kontrolle im Süden der Eifel hat die Polizei Bitburg am Freitagabend gleich sechs betrunkene und berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Es ist 23 Uhr als die Streife auf einem Parkplatz in Speicher einen Unfall beobachtet. Ein Mann rangiert mit seinem Wagen herum und streift ein abgestelltes Auto. Sofort fahren die Polizisten ran, stoppen das Fahrzeug und lassen den 49-Jährigen pusten.

Der Bildschirm des Gerätes zeigt mehr als zwei Promille an. Seinen Führerschein ist der Mann also erstmal los.

Für die Beamten der Polizeiinspektion Bitburg ist der Vorfall der Auftakt einer ereignisreichen Nacht und einer „unrühmlichen Serie“, wie ein Sprecher der Dienststelle schreibt. Denn bei der Großkontrolle am späten Freitagabend sollte die Fahnder noch fünf weitere Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

Kurz nach Mitternacht schon geht den Fahndern in Irrel (VG Südeifel) der nächste Betrunkene ins Netz. Der 40-Jährige hat sich offenbar stark betrunken hinters Steuer eines Transporters gesetzt. Und das, wie später klar wird, erneut.

Kontrolle: Viermal Alkohol oder Drogen am Steuer in der Eifel

Polizeichef Christian Hamm zeigt sich besorgt : Kontrolle: Viermal Alkohol oder Drogen am Steuer in der Eifel

Denn schon einige weitere Male war er nach Polizeiangaben wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen. Den Atemalkoholtest verweigert der Mann. Also bleibt den Beamten am Freitagabend nichts anderes übrig, als eine Blutprobe anzuordnen und dem Mann sein Auto „zur späteren Verwertung“ wegzunehmen. Der Führerschein war ja schon futsch.