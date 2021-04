Verkehrsdelikte : Unfallflucht in Speicher: Polizei sucht Zeugen

Speicher (red) Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Dienstag, zwischen 13 und 14.15 Uhr, in Speicher gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Außenspiegel eines in der Bahnhofstraße in Speicher abgestellten Autos.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.