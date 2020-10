Kriminalität : Diebe stehlen Stromkabel von Wohnmobil

Foto: Fritz-Peter Linden

Unbekannte haben am Freitag, 2. Oktober, in der Zeit von 8 und 18 Uhr auf dem Wohnmobilstellplatz in Pronsfeld ein Stromkabel gestohlen, das zur Stromversorgung eines Wohnmobiles diente. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde das etwa 40 Meter lange und aus mehreren Teilstücken (Adapter für die jeweiligen Anschlüsse, Verbindungskabel) bestehende Kabel während der Abwesenheit des Eigentümers gestohlen.

