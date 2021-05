Sachbeschädigung : Unbekannte setzen Tennisplatz unter Wasser

Foto: TV/Klaus Kimmling

Jünkerath (red) Unbekannte haben den Tennisplatz in Jünkerath unter Wasser gesetzt, indem sie einen Schlauch abgerissen und einen Wasserhahn aufgedreht hatten, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Demnach beschädigten die Täter zwischen Sonntag, 9. Mai, 12 Uhr, und Montag, 10. Mai, 9.30 Uhr, den Tennisplatzes, der rechtsseitig der Kreisstraße 67 in Richtung Esch liegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Polizei gelangten die Täter auf den Platz, indem sie über den Maschendrahtzaun stiegen. Auf dem Tennisplatz konnten Schuhabdruckspuren von Fußballschuhen (Stollenschuhen) festgestellt werden.

Unterhalb des Tennisplatzes befindet sich ein Fußballfeld. Die Polizei nimmt an, dass die Täter vor oder innerhalb des Tatzeitraums auf diesem Fußball spielten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen finden Sie auch im Internet unter

(red)