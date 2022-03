Daun : Unbekannte werfer Böller in Hof der Polizei

Daun Ordnungshüter gehen von Schülerstreich aus. Kein Zusamenhang zu jüngstem Vorfall mit Jugendlichen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr, brennende Böller in den Innenhof der Polizeiinspektion Daun in der Mainzer Straße geworfen, als dort gerade zwei Beamte ihren Streifenwagen einparkten. Es knallte laut, doch außer einem gehörigen Schreck passierte den Beamten nichts, auch Sachschaden entstand nicht. Die Polizisten eilten sofort vor die Wache, fanden aber niemanden. Also schauten sie sich in der weiteren Umgebung und auch der Stadt um. Eine Befragung von Jugendlichen ergab vage Hinweise auf einige Kinder und Jugendliche, die die Böller geschmissen haben könnten. In der gleichen Nacht wurden in der Stadt weitere Böller gezündet, es passierte aber nichts. Nachgefragt beim neuen stellvertretenden Dienststellenleiter Sven Lehrke, ob die Sache mit der Auseinandersetzung zwischen angetrunkenen Jugendlichen und der Polizei vor Kurzem zu tun habe könne: „Diesen Gedanken hatte ich auch zunächst, aber dem ist offensichtlich nicht so. Die Kollegen haben die betreffenden Jugendlichen, die in der Tatnacht in der Stadt aufhielten, dazu befragt, doch sie haben glaubhaft versichert, dass sie es nicht waren. Sie hatten ein Alibi.“ Also keine weitere Respektlosigkeit gegenüber der Polizei als vielmehr ein Schülerstreich? „Ja, davon gehen wir momentan aus“, antwortet Lehrke.