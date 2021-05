Fahrerflucht : Autofahrer beschädigt Mauer

Großlittgen Ein Fahrer ist von der Unfallstelle geflüchtet, nachdem er in Großlittgen mit seinem Wagen eine Mauer beschädigt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer hat am am Mittwoch zwischen 7 und 10.30 Uhr mit seinem Wagen in Großlittgen eine Mauer stark beschädigt. Laut Polizei touchierte das Auto die Grundstücksbegrenzung. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.