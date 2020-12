Pandemie : Polizei crasht Party mit 100 Gästen in Luxemburg

LUXEMBURG/RODINGEN Auch im Großherzogtum werden weiter wilde Partys gefeiert. Das berichtet L’essentiel aus Luxemburg. Die Polizei hat am Wochenende eine Feier mit etwa hundert Gästen beendet.

Wilde Partys, die gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen, gibt es auch in Luxemburg. L’essentiel beruft sich auf eine Mitteilung der Police Grand-Ducale von Montag. Demnach hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine tobende Meute in Rodingen auf sich aufmerksam gemacht. Mehr als hundert Personen hatten sich in einem Haus in der Rue Albert-Schweitzer, nahe der Route de Longwy, versammelt. Die Polizei griff kurz nach Mitternacht ein, der Bewohner bekam eine Geldstrafe. Die Auflösung der Party sei allerdings reibungslos verlaufen, sagte die Polizei gegenüber L'essentiel.