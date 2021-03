Blaulicht : Polizei Daun stoppt unter Drogen stehenden Wohnmobilfahrer

Daun (red) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielt die Polizei Daun am Dienstag, 30. März, ein Wohnmobil in der Maarstraße an. Die Beamten hatten während des Gesprächs mit dem Fahrer des Wagens schnell den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden die Polizisten auch fündig und konfiszierten die illegalen Substanzen, die sich darin befanden.