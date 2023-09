Verdächtiges Fahrzeug Mehrere Einbrüche im Eifelkreis: Gibt es einen Zusammenhang?

Im Laufe des Nachmittags wurden durch zurückkehrende Bewohner zwei weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Winterspelt, Ortsteil Eigelscheid, In der Straße Im Brühl und in der Hauptstraße von Leidenborn festgestellt. Auch in Winterspelt und Leidenborn hatten Zeugen im fraglichen Tatzeitraum und Nahbereich der angegangenen Häuser einen hellen Kleinwagen mit augenscheinlich französischen Kennzeichen beobachten können. Das Fahrzeug sei mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen. In allen drei Fällen hatten es die Täter auf Bargeld und Schmuck abgesehen.