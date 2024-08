Nach Bedrohung in Merzig Festnahme nach Großeinsatz der Polizei im West-Saarland – auch Spezialeinheit alarmiert

Demnach erstreckte sich das Einsatzgebiet der Polizei über weite Landesteile, wie Laßotta in einer ersten Stellungnahme berichtet. So soll der Ausgang in Merzig gewesen sein. Danach erstreckte sich der Radius weiter in Richtung Saarlouis und Völklingen. Dort konzentriere sich nun die Arbeit der Polizei.