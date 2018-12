Polizei kontrolliert in der Danziger Straße

Die Polizei Wittlich hat ein Strafverfahren gegen einen 26-jährigen aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach eingeleitet, weil der eine geringe Menge Cannabis bei sich hatte. Laut Polizei war der Mann am Montag, 19.50 Uhr, in der Danziger Straße in Wittlich kontrolliert worden. Die verbotene Substanz wurde sichergestellt.

(red)