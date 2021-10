Zeugen gesucht : Polizei ermittelt gegen Raser in Wittlich wegen Straßenverkehrsgefährdung

Polizei ermittelt gegen Raser in Wittlich wegen Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich Durch Zeugenaussagen ist die Polizei zwei Autofahrern auf die Schliche gekommen, die in Wittlich viel zu schnell unterwegs waren. Dabei hatte ein VW-Fahrer noch ein riskantes Überholmanöver gestartet.

Ein Zeuge hat am Freitag, 22.10.2021, gegen 23.15 Uhr, beobachtet, wie ein VW Passat Kombi hinter einem Daimler-Benz C-Klasse in Wittlich die Friedrichstraße stadteinwärts befuhr. Nach Zeugenangaben fuhren die beiden Fahrzeuge deutlich schneller als die innerorts erlaubten 50 km/h. Plötzlich beschleunigte der VW und setzte zum Überholen des Daimler-Benz an.