Polizei : Polizei ermittelt Tatverdächtige

Bollendorf Eine Serie von mutwilligen Sachbeschädigungen, die in Bollendorf immer wieder von Juni bis September auftauchten (der TV berichtete) ist aufgeklärt. Für die wiederholten Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden, insbesondere auch an einer Kirche, seien laut Polizei mehrere Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken