Polizei : Viel Gehupe, wenig Nachtruhe und ein Provisorium – Neue Erkenntnisse zu einem kuriosen Fall in Strotzbüsch

Viel Gehupe, wenig Nachtruhe und ein Provisorium – Neue Erkenntnisse zu einem kuriosen Fall in Strotzbüsch

Strotzbüsch Dieser Fall beschäftigt nicht nur die Polizei: Jeden Morgen zwischen 4.40 und 5 Uhr hupt der Fahrer eines roten VW Caddy, an einer neu eingerichteten, provisorischen Fahrbahnverschwenkung, wenn er aus Richtung Strohn nach Strotzbüsch fährt, (der TV berichtete).

Der TV hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Das Verhalten des Fahrers sei auf jeden Fall ein großes Ärgernis für die Anwohner am Ortseingang, die sehr früh aus dem Schlaf gerissen würden – und von denen zumindest zwei kleine Kinder hätten, wie Ortsbürgermeister Dirk Peifer zu berichten weiß: „Und für die ist dann die ohnehin unruhige Nacht komplett vorbei.“

Daher habe er den Betroffenen auch geraten, sich am frühen Morgen auf die Lauer zu legen, ein Video vom Unruhestifter zu machen und bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Gesagt, getan.

Inzwischen ermittelt die Polizei. Sven Lehrke, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion in Daun, sagt: „Wir haben das Kennzeichen und somit auch Hinweise auf den Halter. Wir haben ihn nur noch nicht erreicht oder persönlich angetroffen, um ihn zu fragen, was der Blödsinn soll.“

Ortsbürgermeister Peifer nutzt in diesem Zusammenhang die Gelegenheit, auf das grundsätzliche Verkehrsproblem an dieser Stelle aufmerksam zu machen: „Es wird sehr schnell in den Ort gerast. Bei der letzten Messung vor zwei Jahren lag die Spitzengeschwindigkeit bei unglaublichen 120 Stundenkilometern.“