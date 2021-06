Streit im Ort : Galgenmännchen auf Straße bei Breit gemalt – Polizei ermittelt wegen Bedrohung

Breit Auf der Straße zum Breiter Sportplatz hat ein Unbekannter ein Galgenmännchen und Namen sowie andere Wörter gemalt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die K 75 ist auf der Zufahrt zum Sportplatz in Breit in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmiert worden. Ein unbekannter Täter malte, so die Mitteilung der Polizei, mit weißer Lackfarbe ein Galgenmännchen auf die Fahrbahn. Darunter werden zwei konkrete Namen aus der Ortsgemeinde sowie der Schriftzug „Gemeinderat Rücktritt“ und „Bauschutt 110“ aufgemalt. Offenkundig geht es um Differenzen bezüglich der durch den Gemeinderat genehmigten Ablagerung von Bauschutt im Bereich des Sportplatzes. Wegen der konkreten Zuordnung des Galgenmännchens zu den beiden Einwohnern aus Breit ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung. Ob eine Sachbeschädigung an der Fahrbahndecke vorliegt, muss in den nächsten Tagen in Absprache mit der Straßenmeisterei beurteilt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach, Telefon 6533/93740, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.