Strafverfahren : Mit 1,1 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Dreis-Brück Die Polizei hat am Mittwoch einen Autofahrer erwischt, der mit 1,1 Promille unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitskontrolle kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Daun am Mittwoch um 20.26 Uhr einen 45-jährigen Fahrer eines Autos in der Hillesheimer Straße in Dreis-Brück.