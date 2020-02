Verkehrskontrollen : Polizei erwischt fünf berauschte Autofahrer in einer Nacht

Polizei erwischt fünf berauschte Autofahrer in einer Nacht

Bitburg Bei Kontrollen der Polizeiinspektion Bitburg in der Nacht von Freitag, 31. Januar, auf Samstag, 1. Februar, haben die Beamten mehrere Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss angehalten.

In Bitburg sei um 23.30 Uhr eine 22 Jahre alte Fahrerin bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil sie ihr Fahrzeug laut Polizei unter Betäubungsmitteleinfluss führte. In ihrem Auto seien dann bei einer Fahrzeugdurchsuchung verschiedene Drogen in geringer Menge sowie ein unzulässiges Messer sichergestellt worden.