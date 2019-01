Die Polizei fahndet mit Überwachungsfotos nach einem mutmaßlichen Dieb. Der Mann soll am 26. September 2018 gegen 13 Uhr eine Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin eines Supermarktes in Bernkastel-Kues entwendet haben.

In dem Portemonnaie befand sich neben Bargeld und persönlichen Papieren die EC-Karte des Opfers. Wenige Minuten später hob ein unbekannter Mann mit dieser Geldkarte an zwei verschiedenen Geldinstituten in Bernkastel-Kues Bargeldbeträge im insgesamt vierstelligen Bereich ab. Dabei wurde der Unbekannte von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Hinweise an die Kripo Wittlich, Telefon 06571/9500-0.