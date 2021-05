Wer kennt diese Person? : Mit gefundener Karte Geld abgehoben – Polizei Saarburg fahndet nach Dieb

Foto: Polizei

Saarburg Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, vergaß ein Bankkunde bereits am 19. Februar 2021 sein Portemonnaie am Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Saarburg-Beurig, nachdem er gegen 13.20 Uhr ein Bankgeschäft abgeschlossen hatte.

Wenige Tage später habe er bemerkt, dass Unbekannte unberechtigterweise Geld von seinem Konto abgehoben hatten.

Offenbar hatte laut Polizei eine oder ein unehrliche(r) Finder(in) die Geldbörse samt diverser Karten und persönlicher Papiere in der Sparkassenfiliale gefunden, an sich genommen und unterschlagen. Hiernach wechselte sie oder er in die Sparkassenfiliale in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg, um gegen 14 Uhr mit einer vorgefundenen Debit-Karte unberechtigte Barauszahlungen vom Konto des Geschädigten vorzunehmen.

Von der Person wurde während des Betrugsvorgangs am Geldausgabeautomaten ein Foto gefertigt.

Die Polizeiinspektion Saarburg fragt, wer die Person auf dem Foto erkennt oder sich möglicherweise an die oben beschriebene Situation erinnert.