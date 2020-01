Drei Mülltonnen brennen in Bitburg ab : Polizei fasst Brandstifter in Bitburg auf frischer Tat

Flammen erleuchten die Bitburger Adrigstraße. Ein 24-Jähriger hat drei Mülltonnen angesteckt. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Drei Mülltonnen sind in der Nacht zum Sonntag in Bitburg verbrannt. Polizisten konnten den Feuerteufel einfangen. Ob er für weitere Taten verantwortlich ist?

Ein Feuer erleuchtet in der die Bitburger Fußgängerzone. In der Unterführung zur Adrigstraße tanzen die Schatten an den Wänden. Angelockt durch den Flammenschein nähert sich eine Frau. Und sieht einen Mann, der das Papier in zwei umgeworfenen Tonnen anzündet. Sie spricht ihn an. Doch er läuft weg. Kurze Zeit später brennt es wieder in der Adrigstraße. Der oder die Täter haben einen weiteren Abfallbehälter angesteckt. Eine zweite Zeugin wählt die 110. Streifenwagen sind nur wenig später am Tatort.

So weit hat die Polizei die ereignissereiche Nacht bis zum Eintreffen der Beamten rekonstruiert. Doch für die Polizisten ist der Einsatz lange nicht beendet. Es beginnt eine Fahndung. Denn der mutmaßliche Feuerteufel ist weg.

Doch er kommt nicht weit. In der Petersstraße, nur wenige Meter von den ausgebrannten und geschmolzenen Mülltonnen entfernt, stellen die Beamten den Verdächtigen. Einen 24-jährigen, offensichtlich betrunkenen, Mann aus dem Umland.

Als die Beamten ihn befragen, gibt er zunächst einen falschen Namen an. Dann ergreift er wieder die Flucht. Eine Zeugin versucht ihn festzuhalten, scheitert aber. Polizisten nehmen abermals die Verfolgung auf. Diesmal schafft es der junge Mann fast einen halben Kilometer weit, bevor sie ihn in der Nähe des Krankenhauses einholen. Doch so einfach festnehmen lassen, will der Eifeler sich nicht.

An der Kreuzung, wo der Borenweg in die Poststraße mündet, liefern sich die Uniformierten einen Kampf mit dem mutmaßlichen Brandstifter. Zwei Beamte erleiden dabei Schürfwunden. Schließlich gelingt es aber doch, unter „erheblichem Krafteinsatz“, wie es Dienststellenleiter Christian Hamm ausdrückt, den 24-Jährigen zu überwältigen.

Sie nehmen ihn mit zur Wache. Eine Blutprobe wird angeordnet, die beweist, dass der Mann betrunken ist. Außerdem finden die Beamten geringe Mengen Marihuana und Haschisch bei ihm.

Daher läuft seit Sonntag nicht nur ein Verfahren wegen „Sachbeschädigung durch Feuer“ gegen den Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun auch wegen Drogenbesitz und dem Widerstand gegen die Staatsgewalt. In Untersuchungshaft muss der junge Mann dennoch nicht. Für eine solche Unterbringung reichten die Delikte nicht aus, sagt Dienststellenleiter Hamm.

Aber könnte es weitere Fälle geben? Immerhin hatte es in Bitburg und im Umland in der Vergangenheit einige rätselhafte Brände gegeben. So hat im Sommer 2019 etwa zuerst ein Container und dann eine Spielhalle in der Gartenstraße Feuer gefangen. Ob eine Verbindung besteht, ist derzeit noch völlig unklar. „Wir werden dem aber nachgehen“, kündigt Hamm an.