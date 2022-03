Kriminalität : „Atypischer Fall“ eines Einbruchversuchs in Speicher: Polizei fasst Verdächtige auf frischer Tat

Speicher Am Mittwoch wurde beobachtet, wie zwei Personen in ein Haus einbrechen. Als die Polizei eintraf, stellte sich der Einbruch als außergewöhnlicher dar, als zunächst angenommen.

Am Mittwoch, gegen 13:58 Uhr, wurde beobachtet, wie zwei Jugendliche in ein Wohnhaus in Speicher einbrachen, teilt die Polizei mit. Die beiden 15-jährigen Jugendlichen brachen eine Tür auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so ins Innere, um dort Bargeld zu stehlen, so die Polizei weiter.