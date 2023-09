Per Zufall aufgespürt SEK fasst aus Ottweiler-Knast geflohenen Häftling

Dieser war am 27. Dezember 2022 vom Amtsgericht in Kaiserslautern wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Er sollte als Strafe 900 Euro zahlen. Da er aber das Geld nicht aufbrachte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt berichtet, sollte er ersatzweise hinter Gitter. Darum kam er am 27. Juni nach Ottweiler. Bis Ende September hätte er seine Strafe dort absitzen müssen.