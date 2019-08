Nach zweitem Einbruch in Gerolsteiner Edeka : Polizei fasst Tabakdiebe, sucht aber nach weiteren Einbrechern

Gerolstein Schon wieder haben Einbrecher versucht, im Gerolsteiner Edeka Zigaretten zu stehlen. Diesmal wurden sie allerdings von der Polizei erwischt. Das Kuriose: Es waren offensichtlich nicht die selben Täter wie am Tag zuvor.

Dienstagnacht geht der Alarm los in der Sarresdorfer Straße. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Woche. Bereits am Montagmorgen sind drei dunkel gekleidete Unbekannte in den Gerolsteiner Edeka eingebrochen (der TV berichtete). Sie brachen eine Nebentür zum Supermarkt auf, verschafften sich Zutritt und bedienten sich am Verkaufsstand mit den Tabakwaren. Danach flüchteten sie, unerkannt, mit einem grauen VW Golf.