Polizei : Polizei findet gestohlenen Anhänger wieder

Freudenburg Bislang unbekannte Täter haben den PKW-Anhänger des Musikvereins Freudenburg in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober gestohlen. Es handelt sich dabei um einen Kastenaufbau mit Tandemachse. Der Anhänger stand am Bürgerhaus in der Schulstraße in Freudenburg.

Zwischenzeitlich wurde der entwendete Anhänger nahe des Ortsausgangs Trassem in Richtung Kollesleuken wiedergefunden. werden. Die Täter hatten ihn wohl dort am Straßenrand abgestellt. Ein Vorhängeschloss war laut Polizei aufgebrochen worden und lag vor dem Anhänger.