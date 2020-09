Blaulicht : Polizei ermittelt gestohlenes Mountainbike in Traben-Trarbach

Foto: TV/Frank Göbel

Traben-Trarbach Im Rahmen einer nächtlichen Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei Zell am Montag um 0.30 Uhr in der Brückenstraße in Trarbach die Rahmennummer eines von einem Mann mitgeführten Mountainbikes überprüft.