Diebstahl aufgeklärt Polizei findet gestohlenen Bagger wieder

Erste Zeugenhinweise haben die Ermittler laut Pressemitteilung der Polizei zu dem Abstellort in Dittlingen geführt. Ein Zeuge, der das Fahrzeuggespann beim Einfahren in die Scheune gefilmt hatte, meldete sich bei dem Geschädigten. Eine Durchsuchung des Gebäudes durch Kräfte der Polizeiinspektion Saarburg am Montag war ohne Ergebnis. Das Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden, es wurde offensichtlich vor der Durchsuchung wieder entfernt.