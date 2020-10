Suche erfolgreich : Polizei findet vermissten 13-Jährigen aus Taben-Rodt unversehrt in Saarbrücken

Taben-Rodt/Trier Der seit dem 30. September vermisste 13-Jährige aus Taben-Rodt ist in Saarbrücken wohlbehalten angetroffen worden. Das teilt das Polizeipräsidium Trier mit.

Der Junge habe sich in Saarbrücken bei Verwandten aufgehalten, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten hatten am 8. Oktober öffentlich über die Suche nach dem Jugendlichen informiert. Er habe seinen regulären Aufenthaltsort, das Jugendhilfezentrum Propstey in Taben-Rodt, wiederholt verlassen, hieß es. Die Polizei hatte vermutet, dass sich der Junge in Saarbrücken aufhalten könnte.