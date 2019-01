Polizei findet vermissten Mann in Bitburg

Ihr Name

Als eine Frau aus Bitburg nachts wach wird, ist ihr Mann verschwunden. Nur mit einem Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet hat der 86-Jährige das Haus im Norden der Stadt wohl gegen 2 Uhr verlassen. Seine Ehefrau verständigt die Polizei, die beginnt mit der Suche.

Ein Hubschrauber kreist über der Stadt. Eine Drohne fliegt durch die Straßen. Und Suchhunde durchstöbern den nahegelegenen Waisenhauspark und die Kölner Straße. Mehr als 50 Rettungskräfte sind laut dem Leiter der Inspektion Bitburg im Einsatz. Hilfe hat die Polizei vom Ordnungsamt der Stadt, dem Technischen Hilfswerk, der städtischen Feuerwehr und Löschtrupps aus dem Bitburger Land. Doch trotz des Großaufgebots fehlt zum jetzigen Zeitpunkt jede Spur von dem älteren Mann. Auch im Krankenhaus und bei Verwandten und Freunden des 86-Jährigen habe die Polizei nachgefragt, sagt Hamm.

Dass er sich kilometerweit entfernt hat, glaubt der Polizeichef weiterhin nicht. Trotzdem haben die Rettungskräfte die Suche jetzt ausgeweitet, wie Hamm sagt. Den Waisenhauspark habe man vollständig abgesucht. Zuvor hatte sich der Einsatz auf den Norden Bitburg konzentriert. Hier hatten Hunde eine Fährte aufgenommen.

„Wir sind guter Hoffnung, dass wir ihn finden“, sagt der Dienststellenleiter am Mittag. Er fügt aber hinzu: Bei dieser Witterung könne es für den 86-Jährigen allerdings „sehr gefährlich“ werden – zumindest dann, wenn er sich seit Stunden nur draußen aufgehalten habe. „Deswegen sind wir von Anfang an mit Hochdruck an die Suche herangegangen“, sagt er. Und die hatte nun Erfolg.

Um 12.20 Uhr findet die Polizei den Vermissten auf stillgelegten Schienen nahe des Stadions. Der Mann war laut Polizeiangaben stark unterkühlt und lag im Gleisbett. Der Rettungsdienst versorgte den 86-Jährigen.