Blaulicht : Polizei: Fremder Mann spricht Kind auf Schulweg in Konz an

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein unbekannter Mann soll in Konz ein siebenjähriges Mädchen in Konz angesprochen und angeboten haben, bei sich zu Hause kleine Kätzchen anzuschauen. Was die Polizei hierzu mitteilt.

Hat ein fremder Mann in Konz versucht, ein Kind zu sich nach Hause zu locken? Die Polizei hat nun einen Vorfall publik gemacht, der sich am vergangenen Montagmittag ereignet habe. Demnach sei ein siebenjähriges Mädchen auf ihrem Nachhauseweg von der Schule in der Schlesierstraße von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser habe dem Mädchen angeboten, bei ihm eine Suppe essen zu können und seine kleinen Kätzchen anzusehen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, habe sich das Kind nicht auf das Angebot eingegangen, sondern stattdessen zur Schule zurückgelaufen. Dort informierte das Mädchen eine Lehrerin. Die Polizei nennt das Verhalten des Kindes „vorbildlich“.

Das Mädchen beschreibt die Person wie folgt: älterer Mann, Brillenträger, weiß/graue kurze Haare, schmale Figur und circa 165 bis 170 cm groß. Der Mann habe eine rote Jacke und eine dunkle kurze Mütze getragen und führte einen Schirm mit sich.