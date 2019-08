Kriminalität : Polizei Gerolstein klärt mehrere Straftaten auf

Gerolstein (red) Zwischen dem 10. und dem 23. Juli hatten sich in Gerolstein mehrere Straftaten ereignet (der TV berichtete), die nun von der Polizei aufgeklärt werden konnten. Der erste Vorfall am 10. Juli auf dem Weg an der Kyll, zwischen Gerolstein und Lissingen, handelte es sich um einen Raub, bei dem Geld und ein Handy entwendet wurden.

Am 13. Juli kam es am gleichen Ort zu einer Körperverletzung, dann wurde in der Nacht auf den 23. Juli in einen Imbiss in der Sarresdorfer Straße eingebrochen, bei dem Bargeld und ein Fahrrad gestohlen wurden. Etwas später wurde in einem Imbiss im Kasselburger Weg Geld entwendet. Nach Mitteilung der Polizeiwache Gerolstein waren bei den Taten mehrere junge Männer aus dem Gerolsteiner Raum – in unterschiedlicher Besetzung – beteiligt.