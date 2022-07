Blaulicht : Polizei Hermeskeil fahndet nach Kupfer-Dieben

Farschweiler Zwei Tatverdächtige werden nach einem Einbruch in einen Geräteschuppen gesucht. Ihre Beute: Rund 100 Meter Kupferkabel.

Zwei bislang Unbekannte entwendeten am Freitag, 24. Juni, in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr aus einem verschlossenen Geräteschuppen eines Wochenendhauses in der Gemarkung Mückensommerbach in Farschweiler circa 100 Meter Kupferkabel sowie eine Stichsäge. Hierzu hebelten sie die Tür des Geräteschuppens auf. Zwei männliche Tatverdächtige wurden dabei durch eine Kamera aufgezeichnet.