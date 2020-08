Eigentümer gesucht : Polizei stellt vermutlich in Grimburg gestohlenes Mountainbike sicher

Die Polizei hat dieses Mountainbike in Kell am See sichergestellt, das vermutlich in Grimburg gestohlen wurde. Foto: Polizei

Grimburg/Kell am See Die Polizei Hermeskeil hat in Kell am See ein weißes Mountainbike gefunden und sichergestellt. Ersten Hinweisen zufolge wurde das Fahrrad laut Polizei vermutlich am Mittwoch, 19. August, in Grimburg entwendet.