Mindestens ein Führerschein ist weg : Polizei ahndet viermal Alkohol am Steuer

Arenrath/Wittlich/Pünderich (iro) Gleich dreimal hatte die Polizei an diesem Wochenende mit Vorfällen zu tun, bei denen Alkohol im Spiel war.

Arenrath Ein 19-Jähriger ist am Freitag, 26. Juni, bei einem Unfall zwischen Niersbach und Arenrath leicht verletzt worden. Er war laut Polizei auf der L 49 in Richtung Arenrath unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve am Ortseingang verlor er auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Grundstücksmauer. Durch die niedrige Mauer wurde der Wagen ausgehebelt und überschlug sich. Er blieb schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab, dass der Fahrer alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.