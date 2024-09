Polizei ermittelt Jugendliche werfen Böller in den Trierer Dom

Die Böller verursachten den Angaben der Polizei zufolge im Bekleidungsgeschäft in der Konstantinstraße einen Schaden am Fußboden in Höhe von 1000 Euro. Wer die Böller geworfen hatte, war zunächst nicht klar. Doch die Polizei erhielt weitere Meldungen über ähnliche Vorfälle. So hatten Passanten am Donnerstag gegen 9.45 Uhr beobachtet, wie Jugendliche in einem Trierer Parkhaus durch das unberechtigte Entzünden von Böllern für Aufsehen sorgten. Eine Streife der Polizei Trier kontrollierte die drei 14- und 15-Jährigen, dabei sicherte sie Feuerwerkskörper. Weitere Ermittlungen führten dazu, dass die nun namentlich feststehenden Personen auch als dringend tatverdächtig für die Beschädigung in dem Bekleidungsgeschäft geführt werden.