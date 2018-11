Polizei: Katze in Hermeskeil vergiftet - Zeugen gesucht

Vergiftet: So lautet die Diagnose des Tierarztes. Der hatte eine verletzte Katze untersucht, nachdem diese in Hermeskeil nahe des Eisenbahnmuseums gefunden wurde. Von red/ MRA

Der Tierarzt konnte die verletzte Katze nicht mehr retten. Sie starb am Mittwoch an den Folgen einer Vergiftung. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Tier wurde in Hermeskeil, an der Bahnhofstraße nahe des Geländes des dortigen Eisenbahnmuseums, gefunden und anschließend zum Tierarzt gebracht. Nach eingehender Untersuchung verendete die Katze.

Die fachärztliche Diagnose lautet nach Polizeiangaben: Vergiftung. Zurzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 entgegen.