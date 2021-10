Erwischt : Polizei klärt vier Verkehrsunfallfluchten durch Zeugenhinweise

Wittlich Gute Nachricht: Die Polizei Wittlich konnte in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und hilfreichen Zeugenhinweisen vier Verkehrsunfallfluchten aufklären. Was passiert ist:

In der Köhlerstraße in Wittlich-Wengerohr hat am Dienstag, 19.10.2021, gegen 13 Uhr, ein litauischer Sattelzug eine Hecke beschädigt. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Sattelzug im durch die Fahndung der Polizei gestellt und das Geschehen aufgeklärt werden.

Zu zwei weiteren Unfallfluchten kam es am Mittwoch, 20.10.2021. Der 44-jährige Fahrer eines Abschleppfahrzeugs beschädigte gegen 14.30 Uhr einen Treppenaufgang in Landscheid, Großlittger Straße. Gegen 18 Uhr beschädigte eine 35-jährige Nissan-Fahrerin auf dem Bungert-Parkplatz in der Friedrichstraße in Wittlich einen geparkten Mercedes-Benz.