Keine Chance für Poser : Auto-Tuning-Kontrollen: Polizei Trier ertappt 170 Verstöße von illegale Schraubern

Trier Die Polizeiinspektion hat bei Kontrollen in der Tuner- und Poser-Szene 170 illegale Schrauber erwischt. Jüngst führten solche Veränderungen bei acht Autos zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Wie die Polizei der Szene begegnet und was sie künftig plant:

Mit dem nahenden Frühling nimmt die Polizei nach eigener Aussage auch in der regionalen Tuning-Szene eine größere Aktivität wahr, insbesondere an den einschlägigen Szenetreffpunkten. So stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion (PI) Schweich bei Verkehrskontrollen am Osterwochenende bereits zwei Autos aufgrund unzulässiger Veränderungen an Motorsteuerung sowie Abgasanlage sicher.