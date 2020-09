Polizei : Polizei kontrolliert an mehreren Stellen: Keine Fahrten unter Alkohol

Polizei kontrolliert an mehreren Stellen: Keine Fahrten unter Alkohol

Bernkastel-Kues Im gesamten Dienstgebeit haben Beamte der Polizeiinspektion in der Nacht zum Sonntag Alkohol- und Drogenkontrollen durchgeführt. Insgesamt konnte eine positive Bilanz gezogen werden.

Lediglich in einem Fall wurde ein unter Betäubungsmitteleinfluss stehender Kraftfahrer festgestellt. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Außwerdem wurden in zwei Fällen zum Auffinden kleinere Mengen Betäubungsmittel gefunden. Es wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Ansonsten konnten nur kleinere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, auch wurden mehrere Verwarnungen wegen verkehrsrechtlichem Fehlverhalten ausgesprochen. Fahrten unter Alkoholeinfluss gab es nach Angaben der Polizei keine.