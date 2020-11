Verkehr : Polizeikontrolle in Hillesheim - Autofahrerin hat zwei Promille im Blut

Hillesheim Das hat Konsequenzen: Eine 64-Jährige hat bei einer Polizeikontrolle in Hillesheim 2,6 Promille Alkohol im Blut gehabt. Und sie war mit dem Auto unterwegs.

Eine 64 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein hatte sich am Mittwoch, 11. 11. um 20.05 Uhr in einem Tankstellenshop in Hillesheim zwei Flaschen Hochprozentigen besorgt. Dann fuhr sie mit dem Auto weiter. Beamte der Polizei Daun, die die Autofahrerin wenig später in Hillesheim antrafen und kontrollierten, staunten nicht schlecht über das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Die 64-Jährige pustete und es zeigte sich laut Polizei ein Wert von über 2,6 Promille. Der Führerschein und auch die Autoschlüssel wurden sichergestellt, eine Blutprobe wurde entnommen.