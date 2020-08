Polizei : Polizei kontrolliert Fahrräder in der Innenstadt von Trier

Polizei kontrolliert Fahrräder in der Innenstadt von Trier

Trier (red) Beamte der Innenstadtwache Trier haben am Dienstag, 18. August, gezielt den Verkehr in der Innenstadt von Trier kontrolliert.

Den Schwerpunkt ihrer Kontrolle legten die Beamten dieses Mal auf Radfahrer, die zwischen 11 Uhr und 19 Uhr in der City unterwegs waren. Ein Zeitraum, in der das Radeln in diesem Bereich verboten ist. Tatsächlich wurden innerhalb einer Stunde 13 Fahrradfahrer kontrolliert und entsprechend gebührenpflichtig verwarnt.