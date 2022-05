Blaulicht : Polizei kontrolliert in Gerolstein: Mehrere Leute mit Drogen unterwegs

Gerolstein Die Polizei hat am Montag mehrere Kontrollen in Gerolstein durchgeführt. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Sie alle haben mit illegalen Betäubungsmitteln zu tun.

Betäubungsmittel: Ermittlungsverfahren gegen 20-Jährigen

Gegen 14.50 Uhr haben die Beamten einen 20-jähigen Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein in der Brunnenstraße in Gerolstein kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle und damit verbundenen Durchsuchung seiner Person und seiner Sachen wurde eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln gefunden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

26-Jährige Frau mit Betäubungsmitteln unterwegs

Gegen 17.50 Uhr wurde sodann ebenfalls in der Brunnenstraße eine 26-jährige junge Frau aus der VG Gerolstein kontrolliert. Im Rahmen der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen wurden bei ihr neben typischen Konsumutensilien auch eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden und nach Einleitung eines Strafverfahrens sichergestellt.

29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gegen 19.30 Uhr wurde in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein einer Kontrolle unterzogen. Dieser stand sichtlich unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln, was durch einen Drogenschnelltest bestätigt werden konnte. Im Rahmen der Durchsuchung seiner Person und seiner Sachen wurde zudem eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die illegalen Betäubungsmittel sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sein Führerschein wurde zwecks Prüfung des sofortigen Entzugs der Fahrerlaubnis an die Führerscheinstelle übergeben.