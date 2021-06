Polizei : Um 9 Uhr schon zwei Promille

Wittlich Am Donnerstag, gegen 9 Uhr wurde in der Friedrichstraße in Wittlich ein 51-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurde erhebliche Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Alkoholtest ergab über zwei Promille.